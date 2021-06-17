Совет национальной безопасности и обороны перенёсет на неделю свое заседание по аудиту разрешений на пользование недрами, которое ранее анонсировали традиционно в эту пятницу, 18 июня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов... Вчера я смотрел, что по аудиту еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет", - сказал Арахамия.

Напомним, о проведении аудита всех разрешений на использования недр Украины с 1994 года СНБО заявил 19 марта. Такое решение было принято в связи с необходимостью привести в соответствие к действующему законодательству и Конституции пользование украинскими недрами.

В этот же день Совет национальной безопасности и обороны на заседании ввел санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

Неделей позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".