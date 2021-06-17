Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда если выполнит три условия.

О том, что именно нужно сделать Украине для получения транша, глава Минфина рассказал в интервью "24 каналу".

Марченко заявил, что МВФ ожидает от Украины:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),

введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование,

принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия (США и ЕС требуют отдать западным экспертам контроль за назначениями судей, глав САП и НАБУ).

"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - добавил министр.

Напомним, ранее Марченко сообщал, что Украина может уже в июле закончить переговоры с МВФ, а в сентябре получить транш.

Между тем, мы рассказывали, что в феврале в МВФ назвали три направления, которые должна проработать Украина для нового транша. Среди вопросов, которые обсуждала миссия, было названо улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Также недавно мы рассказывали, что Шмыгаль рассказал, что сделано в Украине для нового транша МВФ.