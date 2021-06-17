Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев извинился за свое высказывание в отношение фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Извинения Потураев принес после перерыва в заседании, который был объявлен после драки депутатов от ОПЗЖ и "Слуги народа".

"Уважаемые коллеги, к большому сожалению, мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу глубокие извинения. Я уверен, что в этом зале никто не заслуживает репрессий, или, тем более, насилия. Надеюсь, что все фракции будут работать на благо Украины и только укреплять доверие к парламенту и каждой депутатской группе. Еще раз прошу меня извинить, эмоции зашкаливают, точно не имел этого в виду", - заявил Потураев.

После этого к парламентариям обратился спикер парламента Дмитрий Разумков:

"Я хотел бы обратиться ко всем в зале, давайте, чтобы не краснеть потом по дороге домой, думать, что мы и когда говорим. На нас смотрят люди, которые нас сюда выбирали", - сказал Разумков.

Напомним, драка началась после того, как во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, нардеп из "Слуги народа" и глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

После заявления в адрес депутатов от ОПЗЖ, трибуну окружили нардепы и голосование прекратили.

После этого, нардеп от "Оппоплатформы" Нестор Шуфрич рассказал о своем знакомстве с нынешним "слугой" Никитой Потураевым. По его воспоминаниям, это произошло в штабе на тот момент кандидата в президенты Виктора Януковича.

"Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления", - поинтересовался Шуфрич.

В ОПЗЖ намерены инициировать уголовное расследование после сказанного Потураевым.