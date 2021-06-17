В сети опубликовали полное видео драки, которая произошла в стенах парламента после того, как Никита Потураев заявил о том, что эпоха бедности закончится после расстрелов "ОПЗЖ".

Сборку видеозаписей очевидцев драки с разных ракурсов опубликовал телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, драка началась после того, как во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, нардеп из "Слуги народа" и глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

После заявления в адрес депутатов от ОПЗЖ, трибуну окружили нардепы и голосование прекратили.

После этого, нардеп от "Оппоплатформы" Нестор Шуфрич рассказал о своем знакомстве с нынешним "слугой" Никитой Потураевым. По его воспоминаниям, это произошло в штабе на тот момент кандидата в президенты Виктора Януковича.

"Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления", - поинтересовался Шуфрич.

В ОПЗЖ намерены инициировать уголовное расследование после сказанного Потураевым. Сам Никита Потураев извинился после сказанного в адрес ОПЗЖ.