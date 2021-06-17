В Раде произошла драка после слов депутата Никиты Потураева, который призвал расстрелять вторую по размеру фракцию парламента - "Оппозиционную платформу за жизнь".

Случившееся тянет на серьезный политический скандал, который не сводится к рукоприкладству.

По хорошему, после таких заявлений депутат должен складывать мандат или по крайней мере терять должности. Потураев, напомним - глава гуманитарного комитета Рады. А то, к чему он призвал - уголовно наказуемо. Не говоря уже о ситуации, когда такое заявление прозвучало из уст главы гуманитарного комитета.

Но, учитывая, что нардеп - один из ключевых во фракции "Слуг народа", а объектом его нападок стала оппозиционная к Зеленскому фракция ОПЗЖ, то Потураева скорее всего будут всячески покрывать от последствий.

Разбирались в скандале.

Что случилось в парламенте

Потасовка произошла после того, как нардеп из "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

"Поскольку эта дискуссия не имеет абсолютно ничего общего с содержанием правок, я скажу свою позицию как головы комитета. У нас спросили: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха брехни. А закончится она тогда, когда восстанет народ и вытянет эту фракцию, доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет.

К сожалению, мы демократическая стана и должны идти медленно и истреблять вас политически. Вместе со всеми другими фракциями этого парламента. Вот когда закончится эпоха бедности и эпоха брехни", - сказал Потураев.

После чего к трибуне вышла фракция ОПЗЖ, а на защиту Потураева выдвинулись "слуги".

Сперва была словесная перепалка, но она переросла в драку. Пока все толкались, депутат от ОПЗЖ Илья Кива и "слуга народа" Николай Тищенко начали бороться всерьез. После чего Тищенко оказался внизу.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв. После которого Потураев извинился за свое высказывание.

"Уважаемые коллеги, к глубочайшему сожалению, мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу глубочайшие извинения. Я убежден, что в этом зале ни один человек не заслуживает на какие-либо репрессии. Тем более, на насилие. Надеюсь, что все фракции будут работать на благо Украины и только укреплять доверие к парламенту и каждой депутатской фракции/группе. Убеждаю всех вас, коллеги, если вы так меня восприняли - еще раз извиняюсь. Эмоции иногда зашкаливают. Я точно не имел этого в виду. Извините еще раз", - сказал Потураев.

Отметим, что скорее всего его заявления с трибуны о расстрелах не были экспромтом, а являлось попыткой перебить "зраду", которая в его адрес разгонялась с начала недели партией Порошенко.

Напомним, что сейчас его комитет активно продвигает поправку к закону о тотальной украинизации с отсрочкой перевода на украинский язык фильмов и сериалов. За это Вятрович его назвал "агентом русского мира". Поэтому, видимо, Потраве и решил устроить скандал с "расстрелом ОПЗЖ", чтоб, так сказать, реабилитировать себя в глазах националистов.

"В тюрьме будет сидеть". Реакция ОПЗЖ

Но в "Платформе" вряд ли эти извинения приняли.

Нардеп Нестор Шуфрич заявил, что депутаты ОПЗЖ, которые являются членами комитета гуманитарной политики, не будут принимать участие в заседаниях комитета, пока его главой будет Никита Потураев.

Шуфрич также с места напомнил, что они познакомились с Потураевым в штабе Виктора Януковича. По словам Шуфрича, нынешний "слуга народа" тогда отвечал за перевозные агитационные мониторы.

"Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления", — спросил Шуфрич. В этот момент вставил реплику Вадим Рабинович: "Виктор Фёдорович Потураев".

На этом комментарии "Платформы" не закончились.

Там заявили, что будут требовать возбуждения уголовного дела против Потураева.

"Это прямой призыв к убийству, который должны расследовать соответствующие правоохранительное органы. Мы, как парламентская фракция, избранная украинским народом, будем добиваться внесение а ЕРДР и проведения расследования в отношении Никиты Потураева. На время расследования будем требовать отстранения Потураева от должности главы комитета", — заявил "Стране" нардеп Илья Кива.

Также он прокомментировал потасовку с депутатом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко. "Коля просто думал, что он самый сильный", — лаконично высказался Кива.

Позже Рабинович опубликовал у себя в Facebook статус о том, что Потураев будет сидеть в тюрьме.

"Слуги народа" пока этой ситуации не прокомментировали.

"Расстрелы - это как раз то, за что проголосовала страна". Реакция на драку

В соцсетях уже комментируют инцидент, а особенно - слова Потураева, которые его вызвали.

"Глава гуманитарного комитета Рады, знатный борец с репрессиями Потураев пожалел о том, что ОПЗЖ не расстреливают.

Ну а как, простите, вы представляли себе гуманитарную политику, а?)

В исполнении продолжателей порошенковского тренда.

Расстрелы, это как раз то, за что проголосовала страна на выборах.

После короткой драки, Потураев принёс извинения за свои слова, расстрелы отменяются", - пишет нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Г-н президент, а Вы немерено выбирали себе в команду любителей стерилизации, расстрелов и лечения больной ментальности неправильных украинцев?

или совпадение?", - интересуется журналист Макс Назаров.