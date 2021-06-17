В пятницу, 18 июня, планировалось внеочередное собрание Верховной Рады по проекту постановления об обращении к Конгрессу США. Однако главный комитет отложил рассмотрение проекта.

Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Главный комитет отложил рассмотрение проекта Постановления об обращении ВР к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. №5380) так как в ней указаны вопросы, касающиеся национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Исходя из этого было решено провести закрытое заседание двух парламентских комитетов: внешней политики и межпарламентского сотрудничества совместно с национальной безопасности, обороны и разведки. По результатам заседания решат рекомендовать ли парламенту принимать постановление.

В то же время, народны депутаты, которые хотели провести внеочередное заседание, свои подписи на данный момент не отозвали.

Ранее сообщалось, что ВСУ не рассчитывают на поддержку вооруженных сил союзников в случае обострения с Россией.

Также мы писали, что по словам американского эксперта нет признаков того, что США будут воевать с Россией из-за Украины.