Рада отложила рассмотрение обращения к Конгрессу США о союзничестве с НАТО
В пятницу, 18 июня, планировалось внеочередное собрание Верховной Рады по проекту постановления об обращении к Конгрессу США. Однако главный комитет отложил рассмотрение проекта.
Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
"Главный комитет отложил рассмотрение проекта Постановления об обращении ВР к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. №5380) так как в ней указаны вопросы, касающиеся национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Исходя из этого было решено провести закрытое заседание двух парламентских комитетов: внешней политики и межпарламентского сотрудничества совместно с национальной безопасности, обороны и разведки. По результатам заседания решат рекомендовать ли парламенту принимать постановление.
В то же время, народны депутаты, которые хотели провести внеочередное заседание, свои подписи на данный момент не отозвали.
Ранее сообщалось, что ВСУ не рассчитывают на поддержку вооруженных сил союзников в случае обострения с Россией.
Также мы писали, что по словам американского эксперта нет признаков того, что США будут воевать с Россией из-за Украины.