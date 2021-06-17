В ОПЗЖ считают Безуглую некомпетентной. Фото: Telegram/ Ренат Кузьмин

После того как "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила о нежелании, чтобы ее замом в комиссии по "вагнеровцам" был нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, в ОПЗЖ потребовали ее увольнения из ВСК в связи с некомпетентностью. 

Об этом в Telegram-канале сообщил Ренат Кузьмин. 

"Ответ ОПЗЖ на циничную выходку "слуг народа" не заставил себя долго ждать. Юрий Бойко и Вадим Рабинович обвинили Марьяна Безуглую в блокировании расследования "дела вагнеровцев" и потребовали ее увольнения с должности руководителя ВСК в связи с ее катастрофической, мягко говоря, некомпетентностью", - написал Кузьмин. 

По его мнению, те, кто боится разоблачения, попытаются протянуть в Раде постановление о ликвидации ВСК. 

"Что будет дальше? А дальше те, кто боится разоблачения, попытаются протянуть в Раде постановление о ликвидации ВСК, в которой Кузьмин является заместителем руководителя. Тем более, у моновласти для этого достаточно голосов. Правда, выглядеть это будет очень уж некрасиво, но тут не в красоте дело: преступники не хотят рисковать", - заявил нардеп. 

ОПЗЖ отреагировала на заявление Безуглой по ВСК. Скриншот: фейсбук Рената Кузьмина

ОПЗЖ отреагировала на заявление Безуглой по ВСК. Скриншот: фейсбук Рената Кузьмина

ОПЗЖ отреагировала на заявление Безуглой по ВСК. Скриншот: фейсбук Рената Кузьмина

ОПЗЖ отреагировала на заявление Безуглой по ВСК. Скриншот: телеграма Рената Кузьмина

Напомним, процесс создания временной следственной комиссии, которая должна разобраться с задержанием в Беларуси "вагнеровцев", начался в Раде еще прошлым летом

Также мы писали, что в марте Рада поддержала создания ВСК, которая будет заниматься и "вагнеровцами", и другим вопросам по государственной измене

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