После того как "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила о нежелании, чтобы ее замом в комиссии по "вагнеровцам" был нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, в ОПЗЖ потребовали ее увольнения из ВСК в связи с некомпетентностью.

Об этом в Telegram-канале сообщил Ренат Кузьмин.

"Ответ ОПЗЖ на циничную выходку "слуг народа" не заставил себя долго ждать. Юрий Бойко и Вадим Рабинович обвинили Марьяна Безуглую в блокировании расследования "дела вагнеровцев" и потребовали ее увольнения с должности руководителя ВСК в связи с ее катастрофической, мягко говоря, некомпетентностью", - написал Кузьмин.

По его мнению, те, кто боится разоблачения, попытаются протянуть в Раде постановление о ликвидации ВСК.

"Что будет дальше? А дальше те, кто боится разоблачения, попытаются протянуть в Раде постановление о ликвидации ВСК, в которой Кузьмин является заместителем руководителя. Тем более, у моновласти для этого достаточно голосов. Правда, выглядеть это будет очень уж некрасиво, но тут не в красоте дело: преступники не хотят рисковать", - заявил нардеп.

Напомним, процесс создания временной следственной комиссии, которая должна разобраться с задержанием в Беларуси "вагнеровцев", начался в Раде еще прошлым летом.

Также мы писали, что в марте Рада поддержала создания ВСК, которая будет заниматься и "вагнеровцами", и другим вопросам по государственной измене.