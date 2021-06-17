Юристы известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана, который в марте стал совладельцем "Цитруса", подали исков на общую сумму более одного миллиарда гривен к партнеру-совладельцу компании Григорию Топалу.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

По его словам, иски подали группе юридических лиц, которые контролирует Топал, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - написал он.

Корбан добавил, что речь идет:

об оптимизации налогов "путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов",

передаче оборотных товаров на "безоплатной основе" фирмам-сателлитам,

"многолетней "серой" растаможке товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации".

Напомним, 1 марта Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус". В комментарии "Стране" он подтвердил эту информацию и заявил, что в ближайшее время планирует провести инвентаризацию компании, а также товарных остатков долговых обязательств, в том числе кредитов банков.

Ранее Корбан в интервью "Стране" рассказал о своих отношениях с Андреем Богданом и Игорем Коломойским, а также о Владимире Зеленском.