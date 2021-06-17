ОПЗЖ будет добиваться расследования в отношении народного депутата из "Слуги народа", главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, который 16 июня с трибуны Верховной Рады заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

Об этом "Стране" рассказал народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива

"Это прямой призыв к убийству, который должны расследовать соотвествующие правоохранительное органы. Мы, как парламентская фракция, избранная украинским народом, будем добиваться внесение а ЕРДР и проведения расследования в отношении Никиты Потураева. На время расследования будем требовать отстранения Потураева от должности главы комитета", — заявил Илья Кива.

Также народный депутат прокомментировал потасовку с депутатом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

"Коля просто думал, что он самый сильный", — лаконично высказался Илья Кива.

В свою очередь Нестор Шуфрич заявил, что депутаты ОПЗЖ, которые являются членами комитета гуманитарной политики, не будут принимать участие в заседаниях комитета пока его главой будет Никита Потураев.

Напомним, в Раде произошла драка после того, как "Слуга народа" Потураев с трибуны призвал к расстрелам.

После этих слов народный депутат Нестор Шуфрич вспомнил о работе Потураева в штабе Януковича.