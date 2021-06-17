Нардеп от "Оппоплатформы" Нестор Шуфрич рассказал о своем знакомстве с нынешним "слугой" Никитой Потураевым. По его воспоминаниям, это произошло в штабе на тот момент кандидата в президенты Виктора Януковича.

Об этом Шуфрич рассказал после заявления главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева с трибуны Рады о том, что представителей ОПЗЖ следует расстреливать.

Шуфрич сказал, что они познакомились с Потураевым в штабе Виктора Януковича. По словам Шуфрича, Потураев тогда отвечал за перевозные агитационные мониторы.

"Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления", - поинтересовался Шуфрич.

В этот момент реплику добавил народный депутат Вадим Рабинович.

"Виктор Фёдорович Потураев", - сказал Рабинович.

Напомним, 16 июня в Раде произошла драка после того, как "Слуга народа" Потураев с трибуны призвал к расстрелам.

Ранее мы рассказывали, как Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции "Слуга народа", подрались в кулуарах Верховной Рады.