Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4107, в котором предлагает реформировать Национальную Раду по вопросам телерадиовещания.

"За" соответствующий документ проголосовали 302 народных избранника в ходе заседания парламента в четверг, 17 июня.

Согласно этому законопроекту, субъектами представления на членов Нацрады от парламента являются фракции и группы (1 фракция - 1 представление) и общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).

В то же время голосование будет проходить по каждому кандидату. Закон не станет регулировать безвыездные проверки Нацрады, потому что это прописано в собственной инструкции ведомства.

Кроме того, президент Украины будет уполномочен создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

Кандидаты будут должны пройти специальную проверку в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая займет 25 дней. Затрагивается и вопрос гендерного равенства - если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.

Напомним, законопроект был внесен в Верховную Раду депутатом Никитой Потураевым от фракции "Слуга народа". Речь в нем шла и об увеличении зарплаты членам Нацсовета. Также документ может усилить карательные санкции для телеканалов и снять ограничения по возрасту для сотрудников аппарата Нацсовета.

Также сообщалось, что НСЖУ выступил против расширения влияния Нацсовета на печатные СМИ.