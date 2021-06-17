В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера отвергли критику посла Украины Андрея Мельника, который не захотел участвовать в памятной выставке в Берлине по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Об этом сообщает DW.

"Президентская канцелярия, решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами", - говорится в сообщении.

Президент ФРГ в пятницу, 18 июня, откроет в музее выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.

Мельник заявил, что бойкотирует памятное мероприятие, поскольку оно проходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России. "Это оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно", - написал посол в письме к директору музея.

Посол писал директору, что название музея - германо-российский - "полностью вводит в заблуждение", ведь его главная экспозиция посвящена войне против Советского Союза, а такое название "фактически отождествляет СССР с Россией, что является недопустимой подтасовкой истории".

Напомним, украинский посол Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. В начале 2021 года он обвинил Бундестаг в применении двойных стандартов из-за того, что власти Германии не приняли решения касательно установки отдельного памятника украинским жертвам нацистской агрессии. Также он поругался по этой же теме с послом Польши в Германии, который обвинил украинцев в сотрудничестве с нацистами.

Также Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ из-за позиции по Второй мировой войне и строительству "Северного потока - 2".

Кроме того, Мельник уже не впервые критикует немецкие власти за "пророссийскую" позицию. "Страна" писала, как он попал в скандал с критикой немецких ученых, которые отказались признать Голодомор геноцидом украинцев.

А недавно он призвал Берлин добиться вступления нашей страны в НАТО как можно скорее. По его мнению, ФРГ обязана это сделать, так как несет перед украинцами "особую историческую ответственность".

Несколько дней назад он Андрей Мельник увидел связь между решением УЕФА по Украине и деньгами "Газпрома".