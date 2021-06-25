Сегодня пятница, 15-й лунный день в Козероге. Не самое удачное время для визитов к представителям власти или госорганам. В денежных вопросах могут ожидаться осложнения в виде задержки получения прибыли или убытков. Неплохо сегодня совершать поездки, путешествовать по гористой местности, заниматься вопросами недвижимости.

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которым нелегко будет устоять перед негативным влиянием лунных суток, если они потеряют самообладание.

Овен (21.03 - 20.04)

Вас могут выводить из себя многие жизненные ситуации, но старайтесь не выплескивать агрессию на близких. Сдерживайте свое недовольство, контролируйте злость, действуйте осмотрительно и взвешенно, чтобы не наделать непоправимых ошибок. Звезды прогнозируют, что не за горами наступит день, когда вы сможете навести порядок в документах и своей жизни. А сейчас старайтесь поддерживать теплые деловые и дружеские отношения. Особенно с соседями, чья помощь вам пригодится для нужного результата.

Телец (21.04 - 21.05)

После обеда вы можете узнать новость, которая выведет вас из равновесия. Но лучше проверяйте информацию, которую получаете, чтобы не оказаться в неудобном положении. Не нужно винить в своих проблемах и неудачах окружающих. Любые меркантильные отношения для вас будут наказуемы. Если планируете сменить профессию - самое время изучить предложения на рынке. Возможно, вам захочется заняться чем-то абсолютно новым для себя. Трезво оценивайте свои силы и меньше слушайте досужие советы окружающих. В конце концов, это ваша жизнь и вам впоследствии отвечать за свое решение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Проявите гибкость в рабочих вопросах, займитесь тем, что укрепит ваши позиции. Сегодня удачный момент для реализации профессиональных задач, хоть в некоторых ситуациях могут сложиться такие обстоятельства, которые потребуют от вас новых методов сотрудничества с людьми. Важно оставаться тактичным и деликатным в общении. Вечером уделите внимание семье и родным. Возможно, их день также не задался и самое время устроить совместную разгрузку. Какую - придумаете сами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня могут быть задержки с получением зарплаты или выплат. Вы можете не получить деньги, на которые так рассчитывали. Однако это не повод рвать отношения с работодателем окончательно и бесповоротно. Если покажете свой несносный характер, потом долго придется извиняться и оправдываться, чтобы вновь завоевать доверие в глазах руководства. Действуйте мягко и осторожно. А свою энергию направьте на наведение порядка в доме и укрепление дружеских отношений. Увидите: стоит вам на несколько дней переключиться с денежной проблемы, как ее вовсе не станет.