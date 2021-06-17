Во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, прямо около трибуны произошла драка. Это случилось после того, как нардеп из "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

После чего к трибуне вышла фракции ОПЗЖ. На защиту Потураева выдвинулись "слуги". Сперва была словесная перепалка, но она переросла в драку.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв.

После этого Потураев извинился с трибуны за свои слова о расстреле ОПЗЖ.

При этом Нестор Шуфрич заявил, что депутаты ОПЗЖ, которые являются членами комитета гуманитарной политики, не будут принимать участие в заседаниях комитета пока его главой будет Никита Потураев.

Ранее мы рассказывали, как Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции "Слуга народа", подрались в кулуарах Верховной Рады.