За месяц с лишним после создания в парламенте Временной следственной комиссии Верховной Рады по государственной измене, которая должна проверить причастность высших представителей власти, в том числе, и к срыву операции с вагнеровцами, она так и не смогла приступить к работе.

Главный "реформатор" Службы безопасности Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), которая возглавила ВСК, не хочет, чтоб ее заместителем в комиссии был экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин, которого делегировала фракция ОПЗЖ.

Что происходит с ВСК по госизмене, анализирует "Страна".

Кузьмин и НКВД

С самого начала Безуглая выражала недовольство по поводу Рената Кузьмина. Вплоть до того, что решила направить официальное обращение в СБУ по Кузьмину.

"Допускать этого человека к гостайне - это как допускать НКВД в украинскую крыйивку, - заявила Безуглая, - Инициирую расследование порядка допуска депутатов к гостайне и изменений к этому порядку. Представляете, даже после 2014 года у нас любой депутат может получить такой допуск. Не только Кузьмин, а и Медведчук или Козак, или Деркач и тд".

А когда ее в комментариях прямо спросили, с кем из ОПЗЖ она готова сотрудничать и кто подходит для работы в ВСК, она лаконично ответила: никто.

Закон Украины о государственной тайне предполагает, что народным депутатам доступ к государственной тайне всех степеней секретности предоставляется по должности после взятия ими письменного обязательства о сохранении государственной тайны.

В то же время Безуглая считает, что нужно в принципе изменить круг лиц, которым разрешается доступ к гостайне.

Сам Кузьмин на это ответил, что это способ вывести его из состава комиссии.

"Представляется такая картина: в "криївку", в которой потомки недобитых эсесовцев ведут некое расследование, ломится НКВДешник Кузьмин и требует, чтобы Марьяна Безуглая вынесла ему из схрона список бандеровских секретов... Что же на самом деле происходит? А происходит то, что власть руками Безуглой пытается создать комиссию по проверке действий власти из людей, лояльных этой самой власти. Понятное дело, Кузьмин тут — лишний, ведь с ним не удастся "порешать вопросы" и расследовать "дело вагнеровцев" так, как нужно власти", - написал нардеп.

По словам Кузьмина, учитывая тот факт, что именно Безуглая занимается реформой именно СБУ, она может шантажировать СБУшников возможностью повернуть эту реформу в любую сторону, к примеру, лишить их части полномочий или сократить их численность. "А значит, СБУ полностью зависит от причуд этой реформаторши и предпочтёт с ней не ссориться", - считает Кузьмин.

Перипетии вокруг несогласия Безуглой с тем, чтобы ее заместителем в комиссии был Кузьмин - это только предлог, который позволяет максимально оттянуть полноценную работу комиссии, считают опрошенные "Страной" эксперты.

"Эта комиссия должна была превратиться в еще один квазисуд в Украине, а главными целями работы этой комиссии должны стать Порошенко и Медведчук. Понимая это, фракции пытаются отправить туда максимально сильных юристов. Заявления Безуглой, вся эта история с несогласием с кандидатурой Кузьмина - это попытка убрать фигуру, которая во-первых, связана с Медведчуком, а во-вторых, один из сильнейших юристов, как никак бывший зам генпрокурора Украины. Безуглая понимают, что наличие таких фигур в составе комиссии означает, что сложно будет ею управлять и готовить нужные им выводы. То есть, работа комиссии обернется чередой скандалов и внутренних конфликтов. Поэтому ищут причины убрать неудобных лиц, а с другой стороны пропиариться на патриотизме", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Задача состоит в том, чтобы полностью парализовать работу этой ВСК. Поэтому нельзя исключать, что они протащат законодательные изменения по допуску к гостайне, которые сделают невозможным участие определенных депутатов в работе этой комиссии, которые могут помешать принять нужные выводы. Или же будут и дальше продолжаться конфликты в комиссии, чтобы она не могла работать и ничего толком не нарасследовала", - отмечает старший партнер адвокатского бюро "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Версии по "вагнеровцам"

Стоит напомнить, что перед созданием этой ВСК депутатское большинство в Верховной Раде отказалось поддержать постановление №4105 о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и нанесению ущерба национальным интересам Украины.

Речь идет о намерениях задержать 32 членов "ЧВК Вагнера" во время их перелета из Минска в Стамбул в июле прошлого года, обманом посадив самолет в Киеве (по крайней мере, такая версия активно обсуждается в СМИ, хотя, как уже писала "Страна", не является единственной).

Вместо этого "слуги" проголосовали за создание ВСК по расследованию разных подозрений в госизмене, которые высказывались в отношении первых лиц страны в последние годы.

Судя по комментариям "слуг", расследовать они хотят, в том числе, и, например, связи Медведчука с Петром Порошенко.

Но, понятно, что главной темой в работе комиссии все ж таки будет "вагнергейт", учитывая общественный резонанс.

Еще в прошлом году, после того, как спецоперация по захвату "вагнеровцев" провалилась, президент называл эту историю "бредом".

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию на Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции".

На этой неделе в интервью Зеленский признал существование плана захвата 32 российских "вагнеровцев", но сказал, что родился он не в Украине, а в некоей другой стране.

"Идея этой операции, скажем так, была идеей других стран. Точно не Украины. То, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – это правда. И то, что этого не произошло, еще раз, проводя параллель с тем, что произошло в Беларуси, я считаю – слава Богу. Что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе... Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я сказал ему, я его предупредил, я сказал, я готов передать всю информацию, которая касается этих людей. Я был уверен, что он передаст нам тех убийц. Этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло", - сказал Зеленский в недавнем интервью 1+1.

По этому поводу уже начали разгонять "зраду" порохоботы - что президент, дескать, признался в том, что лично "слил" информацию о "вагнеровцах" Лукашенко.

Но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал "Стране", что речь идет о разговоре Зеленского и Лукашенко 5 августа 2020 года - то есть, уже после захвата "вагнеровцев" под Минском.

Намеки Зеленского на "другую страну", которая затягивала Украину в "спецоперацию" по "вагнеровцам", многие восприняли в адрес США, так как, по данным СМИ, американские спецслужбы участвовали в ее планировании и подготовке. Однако, Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что под "другой страной" понимается Россия. Хотя и не пояснил в деталях, как Россия могла влиять на украинские власти и спецслужбы, "затягивая" их в спецоперацию.

В любом случае, по ситуации с "вагнеровцами" много вопросов. И если верить версии про "слив" спецоперации (тогда вопрос - кто именно "слил"). И касательно версии президента о том, что Украину кто-то подталкивал к проведению этой спецоперации с посадкой самолета в Киеве (тогда вопрос - кто именно подталкивал и через кого в украинской власти).

Но фактически паралич работы ВСК делает невозможным ответы на эти и многие другие вопросы относительно возможной госизмене в высших эшелонах власти.