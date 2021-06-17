В Кропивницком разыскивают 26-летнего спецназовца, который вышел из дома не вернулся
В Кировоградской области в городе Кропивницком пропал 26-летний спецназовец Валерий Капатилов. Мужчина вышел из дома 28 мая текущего года, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает активистка из Днепра Виктория Солодухина.
"Внимание! Пропал без вести ветеран российско-украинской войны, боец 3 полка спецназначения Капатилов Валерий. Исчез не вчера, 28 мая, но с ним неизвестно до сих пор", - пишет автор поста.
В местных телеграм-каналов распространили фото и приметы спецназовца.
"Капатилов Валерий, 26 лет. Около 11:30 вышел из дома по адресу: г. Кропивницкий, ул. Новониколаевская в направлении Новой почты №11 и с того момента его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, прочного телосложения, широкие плечи, темные волосы, глаза карие, легкая небритость. Был одет: черная футболка, синие джинсы, черные кроссовки Nike", - говорится в сообщении.
При наличии информации просят звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.
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