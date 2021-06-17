"Ускорят мирный процесс на Донбассе". В ОПЗЖ рассказали о появившихся надеждах после саммита Путина и Байдена
Саммит президентов России и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине.
Об этом говорится в официальном заявлении партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь".
В заявлении говорится, что партия приветствует начало прямого диалога между Путиным и Байденом.
"Считаем прошедшую встречу Владимира Путина и Джо Байдена отправной точкой к преодолению накопленных противоречий между странами, важным шагом к снятию международной напряженности и поддержанию стратегической стабильности. Хотим особо отметить, что в ходе переговоров оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта на Донбассе и подтвердили приверженность реализации Минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка дает надежду на приближение мира в Украине и восстановление единства страны", - говорится в сообщении.
ОПЗЖ считает, что проведение российско-американского саммита на уровне президентов – демонстрация ответственности лидеров за поддержание международного мира, стабильности и предотвращение конфликтов на международной арене.
"Конструктивное взаимодействие между РФ и США считаем важнейшим условием для обеспечения безопасности на всем европейском континенте. В первую очередь в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Рассчитываем на действенную помощь обеих стран в реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Нормандском формате. Уверены, что совместная работа РФ и США в этом направлении позволит органично дополнить усилия стран "Нормандской четверки", ускорить мирный процесс. Со своей стороны ОПЗЖ будет поддерживать все конструктивные усилия, которые позволят снять напряженность, приблизят нас к урегулированию конфликта и восстановлению единства нашей страны. Ведь именно к этому больше всего сегодня стремится украинский народ", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 июня, в Женеве прошел саммит Владимира Путина и Джо Байдена - главное мировое политическое событие.
Хотя внешне трудно судить об итогах самммита, определенные акценты все же расставлены.
Джо Байден и Владимир Путин не обозначили желания перезагрузить отношения двух стран, но есть намерение "договариваться" с небольшим набором конкретных шагов.