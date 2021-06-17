В Индии, где недавно обнаружили новые штаммы коронавируса, зафиксировали первый случай у перенесшего Covid-19 нового грибкового заболевания - "зеленой плесени" в легких.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По их данным, 34-летний мужчина проходил лечение в больнице последние полтора месяца, его легкие были поражены инфекцией на 90%. Когда житель он вылечился от коронавируса, у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Медики предположили, что у него может быть мукормикоз, или "черную плесень". Но при обследовании обнаружилась "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.

В настоящее время мужчина проходит лечение в одном из медицинских учреждений Мумбаи.

Этот случай - первый, когда зеленым грибком заразился человек, обычно он встречается у рептилий. Любопытно, что это уже четвертый вид грибковой плесени, выявленный у переболевших Covid-19, до этого сообщалось о случаях заражения мукормикозом (черная плесень) и аспергиллезом (белая плесень), заражение желтым грибком.

Ранее штаты Индии объявили эпидемию мукормикоза, который еще называют "черной плесенью". К концу мая зафиксировали уже более чем 8 800 случаев. В начале мая там было известно лишь примерно о сотни случаев.

"Страна" анализировала, может ли в Украину попасть из Индии "черная плесень" и есть ли от нее лекарства.