Украинские овощеводы испытывают серьёзные проблемы с реализацией запасов лука урожая 2020 года. Вполне очевидно, что эти запасы так и не будут проданы, и, уже в ближайшее время, лук придётся утилизировать.

Об этом сообщает EastFruit.

"На данный момент на рынке по-прежнему очень много предложений прошлогоднего лука, который хранился с августа 2020 года по сегодняшний день, который вручную перебрали и даже откалибровали! И вот такой лук, практически идеального качества, украинские фермеры готовы продавать по 3-4 грн/кг (11-15 центов США). А за мелкий лук калибра 3-5, просят всего около полутора гривен или менее 6 центов США за кг!" - говорится в сообщении.

В прошлом году в это же время прошлогодний лук в Украине продавали по 11 грн/кг, т.е. в среднем в 3-4 раза дороже, в 2019 году цены в конце сезона реализации достигали 15 грн/кг, а в начале мая 2019 года и вовсе была установлена рекордная оптовая цена реализации лука за все годы в 33 грн/кг.

"Ценовая цикличность – это обычное явление для украинского рынка лука. В среднем раз в три года лук во время уборки стоит больше, чем весной. Также, в среднем раз в три года приходится утилизировать часть нереализованного овощеводами Украины лука. Это происходит потому, что в момент, когда лук становится очень дорогим, многие мелкие и средние фермеры начинают заниматься его выращиванием, что приводит к росту предложения. При этом в стране почти никто системно не занимается экспортом лука, поэтому в момент возникновения перепроизводства лука, цены на него обваливаются ниже себестоимости. Ведь украинский потребитель не станет покупать больше лука просто потому, что он дешёвый, а продавать его на экспорт украинские производители и экспортёры не очень хорошо умеют", — объясняет Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На данный момент лук урожая 2021 года уже есть в продаже, но стоит он в 2-3 раза дороже, чем прошлогодний. Однако спрос и на новый лук не такой уж высокий, так как на рынке по-прежнему очень много прошлогодней продукции.

"В прошлом году, ещё в самом начале сезона лука, мы уже понимали, что с его реализацией у украинских производителей будут проблемы. Поэтому наш плодоовощной проект предложил свою помощь в продвижении экспорта лука. Однако желающих воспользоваться этим предложением практически не нашлось – все надеялись, что как-то удастся продать. А ведь нужно понимать, что текущая цена на лук в Украине не покрывает затрат на его выращивание и уборку, не говоря уже о хранении его в течение 9-10 месяцев в дорогих специализированных овощехранилищах", — констатирует Андрий Ярмак.

По данным издания, ежегодно мировой экспорт лука увеличивается на $115 млн и достигает почти $4 млрд в год. Лидером по экспорту лука в мире являются Нидерланды, которые в страны Субсахарской Африки продают лука на полмиллиарда долларов ежегодно. При этом Украине почти не поставляет лук в этот регион, а также на Ближний Восток, который тоже является крупным импортёром лука.

"В Украине любой проект по выращиванию лука будет обречён на периодические большие убытки, если он изначально не будет планировать реализацию значительной части продукции на экспорт. И даже если цены внутри страны окажутся выше, чем на экспортных рынках, такой проект должен поддерживать связи с покупателями и продавать часть продукции на экспорт. Только в этом случае можно говорить об устойчивом овощном бизнесе и развитии. Ведь системный, постоянный экспорт позволяет производителю лучше чувствовать ситуацию на рынке и быстрее на неё реагировать, заставляет его производить более качественную продукцию, инвестировать в доработку, повышать качество и искать более эффективные бизнес-решения. Также экспорт позволяет диверсифицировать риски девальвации валюты, о которой украинские бизнесмены чудесным образом слишком быстро забывают. Соответственно, тот, у кого будут разные варианты реализации продукции высокого качества и на внутреннем рынке, даже в такие сложные сезоны как этот, сможет продать продукцию по достойной цене", — говорит экономист ФАО.

Во второй половине сезона 2020/21 гг. Украина существенно нарастила экспортные отгрузки лука. В январе-марте 2021 года на внешние рынки было поставлено 11 тыс. тонн украинского лука – на 40% больше, чем годом ранее. Главным же рынком сбыта для лука из Украины стала Румыния, во многом благодаря очень успешной торговой миссии в конце 2019 года, организованной проектом ФАО и ЕБРР совместно с Украинской плодоовощной ассоциацией. Сюда было поставлено более 53% всего лука.

Экспорт украинского лука в Ирак в 2021 году снизился почти в 4 раза до 1,2 тыс. тонн. Среди крупных импортёров лука репчатого из Украины были также: Беларусь, Турция, Азербайджан, Польша, Великобритания, Эстония, Болгария и Чехия. Также на карте украинского лукового экспорта появились такие африканские страны как Камерун и Сьерра-Леоне.

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