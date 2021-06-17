"Глава Крыма" Сергей Аксенов в четверг, 17 июня, приехал в затопленный в анексированном Крыму город Керчь. Он вместе с сотрудниками Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) плывет по городу.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал РИА "Новости".

"Советник" Аксенова заявил, что воды в городе по грудь, так что проще плыть, чем идти.

На кадрах запечатлен "Глава Крыма" на лодке, а сзади них по желтой воде плывут сотрудники МЧС. По информации СМИ, так спасатели передвигаются по городу, так как воды там по грудь, так что проще плыть, чем идти.

Из-за остановки насосных станций в Керчи нарушено водоснабжение.В городской администрации рассказали, что около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции подтоплены, а центральная часть города обесточена.

"По последним данным затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных. Обесточена центральная часть города, больница №1", - сообщили в администрации.

Напомним, прошлой ночью в Керчи выпало полторы нормы месячных осадков. Из-за этого дороги и тротуары затопило водой, машины буквально плавают в ней. Городская ливневая канализация не справляется с напором стихии в полной мере.

Также мы рассказывали, что недавно в Одессе прошел мощный ливень, который за пятнадцать минут затопил центральные улицы города. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.