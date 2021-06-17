Правительство Австралии запретило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для граждан моложе 60 лет. Это связано с появлением тромбов у тех, кто уже получил прививку.

Об этом в cообщил министр здравоохранения страны Грег Хант в ходе онлайн-брифинга, сообщает Reuters.

"Правительство Австралии получило обновленные рекомендации об условиях применения вакцины против Covid-19 AstraZeneca. Теперь этот препарат рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше.

Эксперты также обновили рекомендации, касающиеся применения вакцины Pfizer в группе пациентов моложе 59 лет, посоветовав использовать только этот препарат", - сказал глава ведомства.

По словам Ханта, правительство страны намерено и впредь корректировать национальную программу иммунизации против коронавируса, исходя из оперативных рекомендаций ATAGI. Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев появления тромбов после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.

Планируется, что около 100 клиник по всей Австралии начнут вакцинировать пациентов препаратом консорциума компаний Pfizer и BioNTech уже с 5 июля. В приоритете прививку получат граждане в возрасте 40-59 лет. Позднее препарат доставят еще 500 врачам общей практики.

"Ожидается, что в течение июля Австралия получит порядка 2,8 млн доз вакцины Pfizer, а общий объем препарата, который будет доставлен на континент в 2021 году, составит 40 млн доз", - подытожил министр здравоохранения, отметив, что с сентября по октябрь страна также получит первые партии вакцины американской компании Moderna.

Напомним, в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины. Им предписано проводить инструктаж на случай проявления побочных эффектов.

Также "Страна" сообщала, что жена брата королевы Елизаветы II заболела тромбозом после вакцинации AstraZeneca. По информации журналистов, 76-летняя королевская особа после прививки почувствовала ухудшение здоровья и обратилась за помощью. Это произошло после того, как она получила уже обе дозы вакцины AstraZeneca.