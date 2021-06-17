В Берлине ходе столкновений, возникших у сквота (нелегально занятое заброшенное нежилое помещение) "Ригаэр 94" в районе Фридрихсхайн, по меньшей мере 60 полицейских получили ранения.

Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

Городские коммунальные службы запланировали провести пожарную инспекцию в здании по адресу Ригерштрассе 94. Полицейские, как пишет издание, пытались обеспечить безопасность на время инспекции, однако, когда они приступили к оцеплению здания, около 300 активистов в масках, находящихся на крыше здания, стали бросать в силовиков камни и бутылки.

"На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш. Чтобы безопасно тушить пожар, мы используем водометы и технологии очистки", — сообщается на странице местной полиции в твиттере.

Активисты начали поджигать баррикады из мусора, велосипедов и колючей проволоки.

In der #Rigaer Str. brennen derzeit Barrikaden.

Unsere Einsatzkräfte & die @berliner_fw werden nicht durchgelassen. Stattdessen werden sie angegriffen & mit Steinen beworfen, u.a. von den Dächern. Um das Feuer sicher zu löschen, setzen wir Wasserwerfer & Räumtechnik ein.#b1606 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 16, 2021

"На Ригеерштрассе брошено множество камней, в воздухе летают и взрываются петарды", — сообщает издание. Полицейские проникли в здание, чтобы убрать камни с крыши, одного нападавшего задержали.

В Интернете сторонники частично занятого дома пишут: "Началась оборона Риги 94". И далее: "В эту минуту улица будет забаррикадирована и будет создана автономная зона, чтобы не допустить красной зоны Сената".

Die Verteidigung der #Rigaer94 hat begonnen. Dem Angriff der Bullen durch Errichtung einer Roten Zone ist durch die Errichtung einer autonomen Zone zuvorgekommen! Kommt JETZT in den Nordkiez!#whosstreetsourstreets#rigaer94 #b1606 #b1706 — Friedel 54-Kollektiv (@kiezladen_f54) June 16, 2021

В здании устроили сквот еще в 1990-х годах. Жители "Ригаэр 94" опасаются, что после проверки пожарной безопасности их могут выселить из одного из последних сквотов Берлина.



В сентябре прошлого года стихийная демонстрация в немецком городе Лейпциг переросла в беспорядки. Представители леворадикальных групп провели акции в городе в знак протеста против закрытия властями двух крупных сквотов — пустующих зданий, где собирались десятки молодых жителей города.

Демонстрации начались после того, как полиция очистила нежилой дом на востоке Лейпцига, который был занят активистами. Конневиц — район в Лейпциге, который много лет занимают представители анархистских движений и антифашистов. В городе много сквотов и культурных центров, которые местные власти намерены реконструировать.

Напомним, в конце прошлого месяца в Берлине проходил митинг против ограничительных мер карантина во время пандемии коронавируса. В результате переросло в стычки демонстрантов с полицией.

Кроме этого, в начале мая в Берлине также проходил подобный митинг против коронавирусных ограничений. Протестующие собрались у городской ратуши, произошли стычки с полицией, были арестованы несколько человек.