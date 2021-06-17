Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что из-за неурожая и пандемии коронавируса стране грозит голод. По его словам, надо готовиться к тяжелому периоду.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, Ким Чен Ин сделал заявление о том, что Северная Корея готовится к возможному продовольственному кризису в ближайшие месяцы.

"В частности, продовольственная ситуация у людей в настоящее время становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не смог обеспечить производство зерна после ущерба, нанесенного наводнением", - сказал он.

Ким Чэн Ын предупредил граждан, что еды будет мало, и надо "готовиться к тяжелому периоду". По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Многие товары первой необходимости, включая лекарства, также становятся все более дефицитными, поскольку пандемия вынудила Северную Корею закрыть свою границу с Китаем.

Ранее мы сообщали, что в докладе разведки США последствия пандемии Covid-19 будут ощущаться еще много лет, из-за изменения климата миру грозят катаклизмы, голодающих становится все больше.

Также рассказывали, что недавно в ООН предупредили о реальной угрозе голода в 20 странах.