Отец задержанной еще в мае в Минске гражданки России Софьи Сапеги обратился к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о встрече и милосердии в отношении его дочери.

Об этом сообщает PrimaMedia.

"Меня зовут Сапега Андрей, мне 53 года. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край, я бы хотел обратиться к лично к нему, как отец к отцу: Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений", - рассказал он.

Андрей настаивает, что вся история с обвинением ее в организации массовых беспорядков имеет к ней мало отношения, так как во время августовских протестов ее не было в Беларуси, а любые ее действия обоснованы помощью любимому человеку — экс-главреду оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу. Кроме этого, в обращении он просит организовать личную встречу с президентом Беларуси.

"Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко, возможно мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", — заявил он.

Андрей Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья — обрывочная и крайне скудная.

Он также поделился, что об отношениях с Романом Протасевичем был в курсе, но не особо поддерживал их.

"Их роман развивался бурно. Она более близка была к маме, а от меня скрыла факт, что они летят в Грецию вдвоем. Эту ее поездку финансировал я, но думал, что она там со знакомыми. И когда мне позвонила ночью ее мама, рассказав о том, что самолет развернули, стало понятно, что произойдет дальше", — объяснил ее отец.

Кроме этого, отец возлагает большие надежды на помощь дочери со стороны России, так как вопрос о задержании российской гражданки был включен в повестку недавней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Это о многом говорит, резонанс большой. Правда в том, что президент России уделил этому внимание, дал задание МИДу контролировать этот вопрос. Но конкретных действий со стороны МИДа я не вижу. Конечно, российское посольство в Минске всегда на связи, отвечают на вопросы, но сформированной и четкой позиции я не увидел", - добавил он.

Сейчас Софье предъявлено обвинение по двум уголовным делам. По одному она проходит как подозреваемая в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК Беларуси), по другому — обвиняемая в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси).

Напомним, после задержания 23 мая в аэропороту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, белорусские власти задержали и его девушку Софью Сапегу,гражданку России .

Как выяснилось, Софью в Беларуси арестовали на два месяца. Ранее ее делом Сапеги занималось Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь.

27 мая в Кремле заявили, что Россия будет принимать меры для защиты задержанной Софьи. В результате Лукашенко договорился с Путиным, что дело Протасевича и Сапеги будут расследовать в Беларуси.

В понедельник, 14 июня, суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу россиянки Софьи Сапеги на ее задержание.