Переименование населенных пунктов, алименты на детей, пенсии. Чем сегодня займется Рада
В четверг, 17 июня, Верховная Рада на заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - переименование больше десяти населенных пунктов. Также народные депутаты продолжат рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, в повестке дня и законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Верховной Рады.
К законопроекту о Нацсовете по теле- и радиовещанию были поданы 539 поправок, Рада продолжит рассматривать их третий день подряд.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
- о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
- о статусе национального и эффективного управления учебными заведениями и госимуществом;
- об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;
- о платежных услугах;
- о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и другие.
Также планируется утвердить повышение уровня пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
- о разработке, принятии и введении авиационных правил;
- о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;
- об обязательности использования жидкого биотоплива;
- о финансировании политических партий.
- об изменениях в бюджет по расширенному неонатальному скринингу;
- о страховании;
- о правовых основах деятельности ГБР;
- об особенностях предоставления электронных публичных услуг;
- об уполномоченном по медицинским вопросам и другие;
- о повышении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка.
Проекты постановления о переименовании:
- села Мармузовичи Бугского района Львовской области;
- села Болгарка Бердянского района Запорожской области;
- села Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области;
- села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области;
- села Поминик Уманского района Черкасской области
- поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области;
- села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области;
- села Голобородько Лубенского района Полтавской области;
- поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области.
Кроме того, рассмотрят изменения границ населенных пунктов:
- города Попасной Северодонецкого района Луганской области;
- города Миргорода Миргородского района Полтавской области;
- города Ильинцев Винницкого района Винницкой области;
- города Сосновки Червоноградского района Львовской области.
Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада может собраться на внеочередные заседания для рассмотрения вопросов нацбезопасности и законопроекта об олигархах.
Также сообщали, что Рада хочет упростить процедуру отбора прокуроров, отменив двухлетний стаж в области права.