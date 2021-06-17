Нардепы сегодня соберутся на заседание. Фото: "Страна"

В четверг, 17 июня, Верховная Рада на заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - переименование больше десяти населенных пунктов. Также народные депутаты продолжат рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, в повестке дня и законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Верховной Рады.

К законопроекту о Нацсовете по теле- и радиовещанию были поданы 539 поправок, Рада продолжит рассматривать их третий день подряд.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

  • о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
  • о статусе национального и эффективного управления учебными заведениями и госимуществом;
  • об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;
  • о платежных услугах;
  • о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и другие.

Также планируется утвердить повышение уровня пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

  • о разработке, принятии и введении авиационных правил;
  • о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;
  • об обязательности использования жидкого биотоплива;
  • о финансировании политических партий.
  • об изменениях в бюджет по расширенному неонатальному скринингу;
  • о страховании;
  • о правовых основах деятельности ГБР;
  • об особенностях предоставления электронных публичных услуг;
  • об уполномоченном по медицинским вопросам и другие;
  • о повышении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка.

Проекты постановления о переименовании:

  • села Мармузовичи Бугского района Львовской области;
  • села Болгарка Бердянского района Запорожской области;
  • села Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области;
  • села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области;
  • села Поминик Уманского района Черкасской области
  • поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области;
  • села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области;
  • села Голобородько Лубенского района Полтавской области;
  • поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области.

Кроме того, рассмотрят изменения границ населенных пунктов:

  • города Попасной Северодонецкого района Луганской области;
  • города Миргорода Миргородского района Полтавской области;
  • города Ильинцев Винницкого района Винницкой области;
  • города Сосновки Червоноградского района Львовской области.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада может собраться на внеочередные заседания для рассмотрения вопросов нацбезопасности и законопроекта об олигархах.

Также сообщали, что Рада хочет упростить процедуру отбора прокуроров, отменив двухлетний стаж в области права.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.