В четверг, 17 июня, Верховная Рада на заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - переименование больше десяти населенных пунктов. Также народные депутаты продолжат рассматривать законопроект о независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, в повестке дня и законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Верховной Рады.

К законопроекту о Нацсовете по теле- и радиовещанию были поданы 539 поправок, Рада продолжит рассматривать их третий день подряд.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

о статусе национального и эффективного управления учебными заведениями и госимуществом;

об увеличении расходов на местные и апелляционные суды;

о платежных услугах;

о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и другие.

Также планируется утвердить повышение уровня пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

о разработке, принятии и введении авиационных правил;

о переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость;

об обязательности использования жидкого биотоплива;

о финансировании политических партий.

об изменениях в бюджет по расширенному неонатальному скринингу;

о страховании;

о правовых основах деятельности ГБР;

об особенностях предоставления электронных публичных услуг;

об уполномоченном по медицинским вопросам и другие;

о повышении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка.

Проекты постановления о переименовании:

села Мармузовичи Бугского района Львовской области;

села Болгарка Бердянского района Запорожской области;

села Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области;

села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области;

села Поминик Уманского района Черкасской области

поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области;

села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области;

села Голобородько Лубенского района Полтавской области;

поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области.

Кроме того, рассмотрят изменения границ населенных пунктов:

города Попасной Северодонецкого района Луганской области;

города Миргорода Миргородского района Полтавской области;

города Ильинцев Винницкого района Винницкой области;

города Сосновки Червоноградского района Львовской области.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада может собраться на внеочередные заседания для рассмотрения вопросов нацбезопасности и законопроекта об олигархах.

Также сообщали, что Рада хочет упростить процедуру отбора прокуроров, отменив двухлетний стаж в области права.