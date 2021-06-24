Гороскоп дня. Фото: pixabay/Gennaro_Leonardi

Сегодня 24 июня - полнолуние в Козероге, когда энергия подарит представителям Зодиака славу и почет. Удача будет сопутствовать тем, кто верит в себя и не отказывается от помощи родных и близких. Сегодня также обостряется интуиция, которая помогает отличить союзника от врага. 

Астрологи называют четыре знака Зодиака, для которых сегодняшний день будет особенно удачным. Это Лев, Дева, Весы и Скорпион.

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Лев (23.07 - 23.08)

Смело беритесь за рискованные проекты - сегодня все они будут удачными. Однако день подходит не только для решительных действий, сколько для размышлений о семье, детях и долгосрочных отношениях. Посоветуйтесь с близкими о том, как можно распланировать все так, чтобы это не мешало вашей карьере. 

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы полны сил и идей, но на работе важно не перенапрягаться и делать продолжительные паузы. День будет удачным для интересных и полезных знакомств, не упустите такую возможность. Чтобы отметить успех, можете позволить себе любимый десерт. Не переживайте, это никоим образом не отобразиться на вашей фигуре. 

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вас ждет успех на работе и финансовое вознаграждение. Однако вам нежелательно браться за дела в одиночку. Друзья помогут вам отвлечься и отдохнуть как следует. Вечером могут нагрянуть гости, поэтому позаботьтесь о том, чтобы приготовить что-то вкусное для них. 

Скорпион (24.10 - 22.11)

Многие события этого дня могут казаться вам важными, однако постарайтесь выделить только самые главные. Поддержка близких поможет вам справиться со сложными проектами. В течение дня вам понадобиться холодная голова, чтобы держать ситуацию под контролем. Звезды советуют вам пить травяные чаи для сохранения спокойствия.

Всем знакам Зодиака сегодня важно избегать конфликтов, не идеализировать людей и события, а включать критическое мышление. Со временем все прояснится. 

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