Ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Карта Укргидрометцентра: В четверг в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами

Сегодня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

В центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый). ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

17 июня дожди будут в восточных и южных областях, также частично в центральных. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

Ранее мы писали о том, что в Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес с собой ливни, грозы, град и шквальный ветер.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья украинцам рассказали правила поведения во время грозы. Всего выделено 10 основных пунктов. Специалисты призывают избегать во время грозы металлических заборов и стараться находиться в помещениях с громоотводом.