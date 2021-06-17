В районе города Керчь, который находится в аннексированном Крыму, за ночь выпало полторы нормы месячных осадков. Из-за этого дороги и тротуары затопило водой, машины буквально плавали в ней.

Об этом сообщил Гидрометцентр полуострова, фото последствий непогоды опубликовали в соцсетях.

По данным Главного управления МЧС России в одном из сел аннексированного полуострова даже пришлось проводить эвакуацию.

На фото видно, что из-за непогоды машины и автобусы плывут в воде желтого цвета. По данным местных СМИ, городская ливневая канализация не справляется с напором стихии в полной мере.

Утром 17 июня в Керчи не утихает дождь.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе прошел мощный ливень, который за пятнадцать минут затопил центральные улицы города. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.

Также сообщали, что недавно Херсон и Харьков затопило после сильных ливней. Во многих районах Херсона образовались огромные лужи, улицы затопило. В городе существует острая проблема с отсутствием ливневок, каждый раз после сильного дождя затапливает целые микрорайоны.