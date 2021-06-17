По состоянию на утро четверга, 17 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 188 человек.

Напомним, что вчера, 16 июня в стране было выявлено 1 045 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 143 человека.

Умерли за отчетные сутки 55 человек (с начала эпидемии 51 902 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 4 682 человека (с начала эпидемии - 2 146 660 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 62 ребенка и 6 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (96 человек), Днепропетровской области (78), Киевской области (60) и Запорожской области (58).

В Киеве выявили 251 новый случай.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".