На встрече в Женеве президентов США и России ожидаемо обсуждалась и проблематика Украины, как одной из самых горячих точек на планете. После того, как итоги переговоров по этому вопросу прокомментировала Россия, Госдеп США также рассказал, к чему в итоге пришли стороны.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине и возможность сдвинуть минский процесс "с мертвой точки", заявил высокопоставленный чиновник администрации США, как передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Они (Байден и Путин - Ред.) также говорили об областях, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные различия, начиная с Украины, где президент Байден подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что на саммите обсуждалась Беларусь и ситуация с правами человека в этой стране.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Зарница промелькнула" рассказала о чем же договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь стоит ждать Украине.

Также мы сообщали, что эксперт расшифровал позы президентов США и России во время встречи.