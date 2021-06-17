Момент старта китайской ракеты, фото: xinhuanet.com

Сегодня рано утром, 17 июня, в Китае успешно стартовал на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. В составе экипажа космонавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин.

На орбиту корабль вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F". Старт состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 по Киеву - Ред.) с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе Китая.

В сети появилось официальное видео старта ракеты.


Бригада космических строителей продолжит работы по сооружению в космосе китайской орбитальной станции. Экипаж должен будет собрать и подключить оборудование на строящейся станции. 
 
Не Хайшэн и Тан Хунбо уже летали в космос. 

Базовый модуль станции был запущен в апреле. Для завершения строительства потребуется 11 запусков в течение около одного года (возможно чуть больше - Ред.). Ожидается, что на орбиту будут выведены два лабораторных модуля. Запланирован запуск четырех грузовых и четырех пилотируемых кораблей.

После выхода на орбиту "Шэньчжоу-12" должен состыковаться с основным модулем станции "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Космонавты после этого перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что китайский космический грузовой корабль состыковался с модулем новой орбитальной станции.

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