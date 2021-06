Сегодня рано утром, 17 июня, в Китае успешно стартовал на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. В составе экипажа космонавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин.

На орбиту корабль вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F". Старт состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 по Киеву - Ред.) с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе Китая.

В сети появилось официальное видео старта ракеты.

The launch of #Shenzhou12 was described "as smooth as floating clouds and flowing water". pic.twitter.com/V0uqnThdht