Вчера, 16 июня, в Женеве прошла встреча президентов США и России. Ее итоги сейчас изучают не только политики, но и специалисты более широкого профиля.

Так например, Татьяна Баранова, московский эксперт по современному этикету и деловому протоколу, рассказала о чем говорят позы Байдена и Путина во время протокольной съемки. Президент США уселся на стул, закинув ногу на ногу, а его коллега, наоборот, ноги широко расставил.

"Путин явно себя чувствует уверенно в этой ситуации: он сидит в позе, которая показывает, что ему здесь вполне комфортно, что чувствует себя уверенно; сидит с опорой на две ноги, откинувшись назад, а не на кончике кресла. Все это показывает, что ему здесь хорошо и комфортно", - заявила Татьяна Баранова, как передает РИА "Новости".

По ее словам, если сравнивать позы Байдена и Путина, создается ощущение, что президенту США "не так комфортно на переговорах".

"Если смотреть на его позу - нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат - мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как лидеру России", - пояснила эксперт.

А комментируя наличие записей у Байдена в начале переговоров, Баранова отметила, что нет ничего предосудительного, если человек иногда пользуется своими заметками или шпаргалками, но главное, чтоб он не читал по бумажке.

Ранее "Страна" в материале "Зарница промелькнула" разобралась, о чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине.