Политики и эксперты всего мира сейчас анализируют и изучают итоги встречи президентов США и России, которая прошла вчера, 16 июня, в Женеве. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена и заявил, что США от встречи с Путиным не получили никакой выгоды.

"Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили", - рассказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews, как передает агентство "Интерфакс".

"Думаю, для России это был хороший день", - добавил он.

По мнению Трампа, у России и США могли бы быть "потрясающие" отношения. "Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран", - отметил экс-президент США.

Как заявил Трамп, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы.

"У них очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов и многое другое", - уточнил бывший американский лидер.

Напомним, переговоры в Женеве продолжались около четырех часов.

"Страна" в материале "Зарница промелькнула" выясняла, о чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине.