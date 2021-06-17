В интернете появилось видео стычки президента США Джо Байдена на пресс-конференции в Женеве с американской журналисткой.

Сотрудница CNN Кейтлин Коллинз уже после завершения мероприятия довольно резко обратилась к главе Белого дома.

"Вы провели с Путиным несколько часов. Он по-прежнему отрицает вину России. Как это можно тогда назвать важной и конструктивной встречей?" - с нотками возмущения крикнула журналистка.

"Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом", - ответил ей Байден.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США извинился перед журналисткой за свои слова.

"Я не должен быть таким умником", - сказал ей Байден.



Он добавил, что не отказывается от своих слов: реалистом быть важно, но и оптимистом переставать быть нельзя.

Сама Коллинз в эфире CNN позже сказала, что извинения от президента США были необязательны, поскольку задавать вопросы - это работа журналиста.

16 июня "Страна" подробно следила за происходившим в Женеве.

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