Президент США Джо Байден завершил свое первое после инаугурации зарубежное турне. После встречи с Владимиром Путиным в Женеве и общения с журналистами он покинул Швейцарию на президентском борту.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

"Байден покинул Женеву после переговоров с Путиным", - пишет канал.

Как писала "Страна", глава Белого дома начал свое восьмидневное европейское турне 9 июня с Великобритании. Первой остановкой самолета президента США стала авиабаза Милденхолл британских ВВС.

В Британии Байден встретился с Борисом Джонсоном, королевой Елизаветой Второй и принял участие в саммите "Большой семерки".

Также во время турне американский лидер в Брюсселе поучаствовал в 31-м саммите Организации Североатлантического альянса (НАТО). После саммита он объяснил, почему пока против вступления в Альянс Украины.

А 15 июня президент Соединенных Штатов Америки прибыл в Женеву, где на следующий день, 16 июня, состоялись его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.