Байден из Женевы вылетел в США, завершив европейское турне
Президент США Джо Байден завершил свое первое после инаугурации зарубежное турне. После встречи с Владимиром Путиным в Женеве и общения с журналистами он покинул Швейцарию на президентском борту.
Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".
"Байден покинул Женеву после переговоров с Путиным", - пишет канал.
Как писала "Страна", глава Белого дома начал свое восьмидневное европейское турне 9 июня с Великобритании. Первой остановкой самолета президента США стала авиабаза Милденхолл британских ВВС.
В Британии Байден встретился с Борисом Джонсоном, королевой Елизаветой Второй и принял участие в саммите "Большой семерки".
Также во время турне американский лидер в Брюсселе поучаствовал в 31-м саммите Организации Североатлантического альянса (НАТО). После саммита он объяснил, почему пока против вступления в Альянс Украины.
А 15 июня президент Соединенных Штатов Америки прибыл в Женеву, где на следующий день, 16 июня, состоялись его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.