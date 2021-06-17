Женева-2021: "холодный мир" вместо "холодной войны"?

Ожидавшийся всем миром саммит президентов США и России прошел. Внешне трудно судить об итогах, хотя определенные акценты все же расставлены.

Джо Байден и Владимир Путин не обозначили желания перезагрузить отношения двух стран, да и вряд ли могли это сделать после нескольких лет холодной войны.

Весь вопрос состоял в том, что произойдет после встречи: углубление кризиса во взаимоотношениях или их стабилизация с теоретической перспективой к улучшению.

Заявления президентов свидетельствуют о том, что они выбрали второй вариант, который означает отказ от дальнейшего нагнетания эскалации между двумя странами.

В последние дни в контексте саммита Байден – Путин часто вспоминали об их предшественниках – Рональде Рейгане и Михаиле Горбачеве, которые встречались в той же Женеве 36 лет назад. И общего действительно много – ведь на самом деле женевская встреча 1985 года не стала перезагрузкой, а лишь остановила сползание к ядерному конфликту, который в 1983-1984 годах казался вполне реальным.

Вот и теперь Байден с Путиным опубликовали лишь одну декларацию – о недопустимости ядерной войны. Которая кажется банальной, но по факту означает, что обе стороны будут стараться избегать шагов, способных спровоцировать друг друга на крайние меры.

Собственно, это минимум, который устраивает обоих. Байдену нужно невмешательство Москвы в противостояние с Китаем, которое становится главным пунктом повестки дня для Вашингтона, Путину – невмешательство Штатов в его политику в отношении постсоветского пространства и Евросоюза. Очевидно, что вряд ли по такой "большой сделке" были достигнуты хоть какие-то договоренности и есть хоть какие-то подвижки, но основа для того, чтоб двигаться в этом направлении создана.

И это уже видно по поводу украинского случая - и Путин, и Байден сказали по поводу необходимости выполнения Минских соглашений, которые предусматривают особый статус Донбасса, амнистию и выборы до передачи контроля над границей.

И это очень тревожный знак для украинской власти. Потому что если американцы начнут давление на Украину по поводу политической части Минска, то уклонится от него будет очень непросто. Гораздо сложнее, чем при Трампе, который, по сути, не контролировал Госдепартамент, а любые его движения по Украине и России тут же вызывали обвинения в работе на Москву.

По Байдену разогнать "зраду" будет гораздо труднее.

Декларация "независимости": США и ЕС требуют полного "контроля над Украиной"

Пока Байден раздавал комплименты "великой российской державе", посольство его страны опубликовало заявление от своего имени и от имени представительства Евросоюза, в котором потребовало передать под контроль выбранных ими экспертов назначение судей и директора НАБУ. Причем это заявление оказалось настолько откровенным, что, по сути, не оставляет сомнений насчет того, кто же является реальной властью в Украине.

В тексте, опубликованном посольством США, открытым текстом говорится о том, что "политический и экономический контроль над Украиной" осуществляют "независимые антикоррупционные учреждения", созданные после 2014 года. А главными врагами названы олигархи, которые пытаются ослабить этот контроль.

При этом, хотя антикоррупционные органы и названы "независимыми", тут же говорится о том, что назначать их руководителей и судей должны такие же "независимые" эксперты, "назначенные международными партнерами Украины".

Если сложить два и два, то все это заявление является открытой декларацией необходимости усиления политического и экономического контроля "международных партнеров" над Украиной.

Также очевидно, что украинские власти не очень хотят отдавать американцам полный контроль за судами и правоохранительной системой. Потому что это обнуляет шансы Зеленского на второй срок.

Но пространство для маневра у Банковой становится все более узким.

Операция "АнтиВитренко": шаг второй

Параллельно с заявлением посольств США и Евросоюза вчера "международные партнеры" начали наступление на одном из ключевых экономических фронтов – нефтегазовом.

Не далее как позавчера глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков, едва прибывший из Штатов, направил премьеру Денису Шмыгалю предписание, в котором потребовал увольнения и. о. председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

А уже вчера руководитель наблюдательного совета НАКа Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко от должности, и можно не сомневаться, что набсовет это предложение утвердит.

По сути, происходит слаженная спецоперация по принуждению украинской власти. Хотя представление Новикова адресовано Шмыгалю, ему (а по сути – президенту) предлагают по умолчанию согласиться с тем решением, которое примут "независимые эксперты" из набсовета.

То есть, хотя энергетическая отрасль и не имеет отношения ни к антикоррупционным органам, ни к судебной системе (о которых идет речь в заявлении двух посольств), Владимиру Зеленскому дают понять, что и это направление не должно находиться под его контролем. А еще ему дают понять, что "политический и экономический контроль независимых антикоррупционных органов над Украиной" действительно означает полный контроль над государством, в котором Зеленский формально числится президентом: ведь руками этих антикоррупционных органов и находящихся с ними в связке "независимых экспертов" можно убрать фактически любого чиновника.

И это "шаг вперед" даже по сравнению с временами Петра Порошенко: тогда американское посольство обладало, хотя и решающим, но все же неформальным влиянием на украинскую власть и потому решало вопросы через президента и премьера. Теперь же всей стране дают понять, что существует новая ветвь власти, которая, по сути, реальной властью и является.

И тут опять же очевидно, что украинская власть не хочет выполнять предписание по увольнению Витренко. И даже если Набсовет проголосует за инициирование увольнения Витренко далеко не факт, что это решение утвердит правительство (за ним последнее слово в любом случае).

Но, повторимся, пространство маневра сильно сужается.

Для того, чтоб иметь возможность игнорировать пожелания "партнеров" нужно проводить независимую политику, возвращаться к многовекторности, отказываться от кредитов МВФ. Но пока ничто не указывает, что украинская власть готова даже думать о том, чтоб пойти по этому пути.

Раскол "Голоса": война за наследство Вакарчука

Впрочем, в лагере прозападных сил тоже не спокойно. Там события развиваются по принципу "где два украинца, там три гетьмана".

Ярким примером этой пословицы стала самая маленькая фракция парламента – "Голос", – являющаяся передовым отрядом "проевропейских демократических сил", именуемых в простонародье "соросятами". В этой фракции произошел организационный раскол, превративший один скромный "Голос" в два совсем тихих "шепота".

Вчера 10 депутатов фракции публично потребовали сдачи мандата от нынешнего лидера "голосят" Киры Рудык и объявили о создании депутатской группы "Справедливость". Правда, это будет очень неформальная группа, поскольку для формализации в парламенте нужно минимум 17 депутатов, которых у "справедливых" нет.

Вообще, ситуация в "Голосе" тупиковая: условная "группа Рудык" также составляет 10 человек, так что, с одной стороны, лидера фракции (креатуру Рудык Ярослава Железняка) уволить нельзя, с другой – нельзя принять от имени фракции вообще какое-либо решение. При этом официально разбежаться две половинки "Голоса" тоже не могут, поскольку по отдельности и те, и другие перестанут быть фракцией. А те кто выйдут из фракции автоматически потеряют мандаты.

Но, при всей непримиримости этих групп, никаких идеологических различий найти между ними нельзя: обе в одинаковой степени являются "соросовскими", только группа "Справедливость" с более выраженным галицким акцентом. И весь конфликт в том, что галицкие "голосята" считают себя более достойными наследства Святослава Вакарчука, чем своих столичных противников. А наследство – это не просто бренд партийного имени, это госфинансирование и контроль за средствами от западных посольств и фондов. И вот это стоит войны.

Кабмин придумал свой ПДЧ для НАТО

Формально главной внутриукраинской темой вчерашнего дня было принятие Кабмином комплексного плана по подготовке Украины к членству в НАТО. Правда, только формально. Не имеет особого смысла перечислять даже самые значимые пункты этого плана, поскольку практического значения он не имеет.

На вчерашней встрече Байдена и Путина, по словам последнего, темы вступления нашей страны в Североатлантический альянс коснулись "одним мазком" – проще говоря, интереса она не вызвала ни у американской, ни у российской стороны.

Дискуссии по этой теме не было по одной причине: на сегодняшний день она неактуальна, о чем Байден публично заявил на прошедшем накануне саммите НАТО. А потому и принятый Кабмином документ имеет чисто гипотетическое значение.

Вообще же история с вступлением Украины в НАТО все больше напоминает аналогичную историю вступления Турции в Евросоюз. Анкара еще в начале 1960-х подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (предшественника Евросоюза) и по-настоящему стремилась в него войти. Причем имела на это вполне серьезные основания, будучи полноценным членом НАТО.

Однако полвека ожидания привели к разочарованию, которое и стало причиной резкого разворота Эрдогана в сторону Азии. У нас со времени Бухарестского саммита (стартовой точки украинских евроатлантических устремлений) прошло всего 13 лет, поэтому времени для полного разочарования еще много.