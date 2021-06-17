Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил подготовку визита Владимира Зеленского в Вашингтон с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности.

Машовец сказал, что обнародованное 11 июня Департаментом обороны США решение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности" в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины:

совершенствования системы военного управления;

оборонного планирования;

усиления демократического гражданского контроля над силами обороны;

распределения полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ.

Эти вопросы планируют урегулировать законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования", который обрабатывает Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Заместитель Ермака также проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовке стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны. Машовец заверил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечной целью которого является создание двух вертикально интегрированных структур - государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с США.

Со своей стороны Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

Напомним, во время телефонного разговора 7 июня Байден пригласил Зеленского в США.

Позже стало известно, что украинский президент отправится в Вашингтон в конце июля.