В американском штате Калифорния на дне озера обнаружили объект, похожий на самолет Piper Comanche 250, пропавший в 1965 году.

Об этом сообщает ВВС в среду, 16 июня.

В частности, подводная геодезическая компания Seafloor Systems, тестирующая оборудование на озере Фолсом недалеко от Сакраменто, обнаружила объект в одной из самых глубоких точек озера. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это самолет. Поскольку из-за засухи уровень воды в озере сильно снизился, это позволило четко сфотографировать хвост и винт авиасудна.

В свою очередь, офис местного шерифа теперь должен будет решить, можно ли извлечь самолет и воды. В настоящее время расследование не ведется.

Отметим, что в результате крушения самолета Piper Comanche 250 в 1965 году погибли все четыре человека на борту, включая пилота. Его тело было найдено, поиски трех остальных продолжались вплоть до 2014 года.

Скриншот: twitter.com/PlacerSheriff

Ранее "Страна" сообщала, что на дне моря у курортной Лебедевки нашли затонувшее судно с грузом снарядов. Это военное судно времен Второй мировой, на борту которого находился груз артиллерийских снарядов и другие взрывоопасные предметы.

Также напомним, что в США на дне океана нашли пропавшую во время военных учений амфибию с телами военных. По переданным с аппарата кадрам удалось установить, что в транспортном средстве находятся погибшие военнослужащие. Однако сколько их точно, пока не уточняется.