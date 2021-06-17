Народная депутат из фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая отказывается работать председателем следственной комиссии по делу вагнеровцев и другим вопросам по государственной измене. Она мотивировала это тем, что ее заместителем будет представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Ренат Кузьмин.

Об этом Кузьмин написал в своем Телеграм-канале, а также опубликовал просьбу руководителя фракции "слуг" Давида Арахамии к фракции ОПЗЖ делегировать в комиссию другого зама вместо Кузьмина. Правда, обращение Арахамии Безуглая запостила без его подписи.

"Напомню, что по закону о ВСК следственная комиссия по вагнеровцам должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования дела вагнеровцев формирует состав комиссии из удобных и податливых подчинённых. Как думаете, для каких целей ей нужен другой заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы отмазать предателей родины, сливших спецоперацию врагу, и Марьяна просто отрабатывает номер?" - пишет Кузьмин.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что в Верховной Раде начали процесс создания временной следственной комиссии, которая должна была разобраться с задержанием в Беларуси вагнеровцев.

А 19 мая Рада создала ВСК по расследованию противоправных действий руководства страны, которые привели к угрозе суверенитета и нацбезопасности. Ее председателем назначили Безуглую.