В Офисе президента высказались об итогах саммита в Женеве, где 16 июня состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что "американская сторона провела встречу по своему сценарию", а российская "куда больше ожидала, чем получила на выходе".

"Отсюда, кстати, совершенно разные тональности в конференциях президентов после саммита. Перед встречей США-РФ в медиа было очень много хайпа и очень много завышенных ожиданий. Но видим по итоговым пресс-конференциям лидеров и по опубликованному общему заявлению, что конкретные результаты сводятся фактически к тому, что в Вашингтон и Москву вернутся послы, а по остальным вопросам максимум договорились о консультациях и о продолжении диалога. Похоже, что российская сторона рассчитывала на гораздо большее от этой встречи. И похоже, что американский президент использовал эту встречу для того, чтобы показать, что руководство РФ может вернуться к более предсказуемому поведению, а если нет – получит серьёзный ответ от мирового сообщества. Хотя все это происходило в весьма тонко завуалированной стилистике", - заявил Подоляк.

Также Подоляк акцентировал внимание на разговоре двух президентов об Украине. По его словам, пункты Минских соглашений, "согласованные командой Порошенко", однозначно играют в пользу РФ.

"Что действительно важно для нас? Конечно, говорили об Украине, как это и анонсировалось перед саммитом. Замечу, господин Путин опять настаивал на буквальном выполнении Минских соглашений. И здесь ведь есть проблема. Классический текст "Минска" и предложенная там последовательность пунктов однозначно играют в пользу РФ. Увы. Важно, что сегодня впервые из уст Президента РФ прозвучало, что именно согласованные командой Порошенко пункты "Минска", их крайне невыгодная последовательность являются камнем преткновения и препятствуют реализации действительно эффективных нынешних предложений по реинтеграции Донецка и Луганска. Скажем так, у нас ещё не было настолько явных подтверждений того, что в "Минске" прошлой командой закреплены, прежде всего, интересы РФ", - сообщил Подоляк.

Подоляк говорит, что у нынешней украинской власти другой взгляд на Минские соглашения.

"Сначала нужно провести вывод чужих войск, сначала нужно вернуть контроль над территорией, а это подразумевает и контроль над границей, а уже потом проводить выборы по демократическим стандартам", - сказал замглавы ОП.

Между тем, как писала "Страна", в России как раз не ожидали прорывов от встречи. Например, Дмитрий Песков призывал не завышать ожидания от саммита.

А Путин заявил, что не ждет "ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами".