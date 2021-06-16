В среду, 16 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа, установив на всей территории страны зеленую зону эпидемической опасности. В связи с этим изменился масочный режим на массовых мероприятиях.

О новых правилах ношения масок сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соблюдение масочного режима отныне стало необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР (тест должен быть проведен не более чем за 72 часа до проведения мероприятия);

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу SARS-CoV-2 (тесто также нужно сделать не более чем за 72 часа до проведения мероприятия);

документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине разрешили проведение массовых мероприятий без ограничений в дистанции и со 100% заполняемостью.

Мы также рассказывали о правилах карантина в зеленой зоне, куда вошли все регионы Украины.