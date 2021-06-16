Комментируя прошедшую в Женеве встречу Путина и Байдена, американские политологи и журналисты говорят о "намеках на прогресс" в отношениях России и США, отмечают примирительный тон Байдена, но в то же время обтекаемость заявлений лидеров обеих стран и никуда не девшиеся разногласия.

"Страна" попросила экспертов из США подвести итоги саммита.



Тамара Кейт, корреспондент NPR в Белом доме



"Байден и Путин сказали, что встреча была "конструктивной", но мир ждет результаты, а они неясны. Кстати, в США республиканцы критикуют Байдена за приглашение Путина на встречу. Даниэль Альварес, директор по коммуникациям республиканского комитета, заявила, что встреча была победой, которую «Байден передал России». Существует давняя традиция воздерживаться от критики президента во время его зарубежной поездки, но эта практика постепенно исчезла. Республиканцы готовились изобразить Байдена слабым, независимо от того, как пройдет встреча. Все президенты США, начиная от Джорджа Буша, встречались с Путиным во время своего пребывания у власти. Во время правления Трампа демократы и даже многие республиканцы критиковали Трампа за встречу с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий".

Питер Стоун, эксперт Центра общественной целостности, Вашингтон



"В целом есть намеки на прогресс в отношениях России и США. Об этом говорит как минимум уже то, что встреча состоялась, а также ее тон и атмосфера. Впрочем, напряженность и разногласия также никуда не делись. Каковы результаты этого саммита, как заметил Байден, "поживём - увидим". Ближайшее время покажет, удалось ли реально о чем-то договориться. Хотя больших ожиданий изначально ни у кого не было и в целом заявления Путина и Байдена были обтекаемы".

Антон Трояновский, шеф московского бюро New York Times



"Нет никакой гарантии, что Соединенные Штаты и Россия добьются прогресса по фундаментальным вопросам. Но в последние годы предметный диалог между двумя странами был редкостью, что придает значимость данным в среду обещаниям о новых консультациях".



Кортни Субраманиан, корреспондент USA Today в администрации Байдена



"Байден на встрече с Путиным проявил твердый, но в основном примирительный тон. А один из главных итогов – то, что две страны согласились вернуть своих послов в Вашингтоне и Москве".