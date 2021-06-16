Дом с химерами тоже должен быть доступен народу, считает Крюкова. Фото: Википедия

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова отреагировала на открытие доступа простым смертным в вип-поселки Залесье, Конча-Заспа и на Бирючьем острове, анонсированное Офисом президента.

Она выдвинула встречное предложение: сделать общедоступным Дом с химерами на Банковой.

Об этом Светлана написала в своем Фейсбуке.

"Можно предоставить всем желающим доступ в Дом с химерами, построенный великим Городецким и расположенный напротив Офиса президента. Хочу провести выставку своих картин политической сатиры в стиле арт-экстази. А следом за мной эту площадку можно открыть и многим другим молодым талантливым художникам. Отличная тема для продвижения современного украинского искусства", - считает журналистка.

В связи с этим Светлана официально обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также к главе его Офиса Андрею Ермаку с просьбой открыть Дом с химерами для проведения первой публичной выставки ее работ.

"Активистам, как особым поклонникам стрит-арта, вход бесплатно", - добавила Светлана.

Скриншот из Фейсбука Светланы Крюковой

Ранее "Страна" рассказывала о "стрит-арте", оставленном в конце марта на Офисе президента сторонниками Сергея Стерненко. Кроме интересных надписей они нарисовали на здании свастику.

Мы также сообщали, во сколько обошлось очищение фасада ОП от художеств радикалов.

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