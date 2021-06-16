В МОЗ объяснили украинцам, как пересечь государственную границу Украины и не соблюдать самоизоляцию
Представители Минздрава заявили, что люди, которые имеют документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от Covid-19 имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, это распространяется на вакцины против Covid-19, которые одобрены ВОЗ для экстренного использования.
В данный момент в перечень препаратов относятся такие вакцины:
- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием "Комирнати";
- AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием "АстраЗенека";
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием "Ковишелд";
- CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием "Коронавак";
- Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 производства Moderna;
- BBIBP-CorV производства Sinopharm.
В то же время, вакцина "Sputnik V" не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы больше украинцам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В то же время, гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис на случай заболевания Covid-19.
Также напомним, как получить Международное свидетельство о вакцинации. В частности, свидетельство для вакцин с несколькими дозами выдается только после получения последней прививки.