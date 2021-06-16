Представители Минздрава заявили, что люди, которые имеют документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от Covid-19 имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, это распространяется на вакцины против Covid-19, которые одобрены ВОЗ для экстренного использования.

В данный момент в перечень препаратов относятся такие вакцины:

Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием "Комирнати";

AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием "АстраЗенека";

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием "Ковишелд";

CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием "Коронавак";

Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

mRNA-1273 производства Moderna;

BBIBP-CorV производства Sinopharm.

В то же время, вакцина "Sputnik V" не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы больше украинцам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В то же время, гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис на случай заболевания Covid-19.

Также напомним, как получить Международное свидетельство о вакцинации. В частности, свидетельство для вакцин с несколькими дозами выдается только после получения последней прививки.