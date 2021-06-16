В Украине с начала 2021 года был зарегистрирован 41 случай ботулизма, в результате которых заболели 43 человека, из них один ребенок. Летальными из них стали шесть случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В основном причиной отравлений стало употребление вяленой/соленой/сушеной пресноводной рыбы домашнего приготовления или неизвестного происхождения, которую приобрели на стихийных рынках (16 случаев) и мясных консервов домашнего приготовления (15 случаев)", - рассказали эксперты.

Помимо этого, остальные случаи были связаны с употреблением:

других кулинарных изделий из мяса (у трех заболевших);

овощных и грибных консервов (у четырех заболевших);

рыбных консервов или морской соленой/копченой рыбы (у пяти заболевших).

Отметим, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Предупреждение и лечение ботулизма зависит от ранней диагностики, правильного лечения и в большинстве случаев - введение ботулинического антитоксина.

Представители Минздрава напомнили, чтобы уберечься от ботулизма стоит избегать употребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернигове женщина умерла от ботулизма, съев вяленую рыбу собственного приготовления. Этот случай заболевания подтвержден лабораторно, лечилась она в областной больнице.

Также напомним, что на майские праздники три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой. Заболевшие - 34-летний житель Чернигова, а также 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области.