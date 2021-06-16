Владелец сервиса OnlyFans - службы подписки на контент, в том числе эротического характера, - Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером.

Forbes оценил состояние жителя США с одесскими корнями в 1,8 миллиардов долларов.

Радвинскому посвящен отдельный материал в этом журнале.

OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании.

Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Она популярна прежде всего среди порнозвезд за счет развлечений для взрослых и эротического контента, хотя ею также пользуются тренеры, фитнес-инструкторы и музыканты. Подписчик создателя контента может просматривать его в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% отчисляется платформе.

В октябре 2018 года интернет-барон из Флориды Радвинский, которому сейчас 39 лет, купил примерно 75% акций компании Fenix ​​International, в структуру которой входит OnlyFans.

В 2020 году, после начала пандемии, сервис OnlyFans начал стремительно набирать популярность. За прошлый год выручка службы выросла на 540% в годовом измерении и составила 400 млн долл. При этом количество пользователей, которые платят за подписку, выросла более чем на 500%, до 82 млн человек, а число активных авторов увеличилось до 1 600 000 человек.

По данным издания, биография Радвинского до покупки OnlyFans неизвестна. СМИ только удалось выяснить, что он родился в Одессе, а затем его семья переехала в США.

Forbes выяснил, что в начале 2000-х годов он руководил небольшой империей веб-сайтов с порноссылками. Бизнесмен зарабатывал, взимая с партнеров (владельцев аналогичных веб-страниц и порносайтов) плату за каждый клик.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что сервис одессита составляет серьезную конкуренцию PornHub, который сдает позиции на рынке.

Мы также писали, что Папа римский Франциск поставил лайк под фотографией обнаженной модели в социальной сети Instagram, которая также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans.