После завершения пресс-конференции Джо Байдена по результатам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным появилось много разных версий о том, что президент США сказал по поводу Минских соглашений.

Многие новостные сайты перевели фразу главы Белого дома так: "Я передал (Путину – Ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию Минских соглашений – Ред.) были".

Также появились другие трактовки перевода.

Телеграм-канал "Политика Страны" специально послушал англоязычный вариант. Фраза звучит так: "We agreed to persuade diplomacy related to the Minsk agreement".

То есть корректный перевод примерно будет следующим: "Мы согласились, что нужно усилить дипломатию (или переговоры) по вопросу Минских соглашений".

Фраза же "он не противоречил мне", которую многие в Украине по ошибке отнесли к теме Минских соглашений, на самом деле касалась ситуации в Беларуси.

