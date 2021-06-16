В Женеве завершилась пресс-конференция Джо Байдена, посвященная результатам встречи с Владимиром Путиным 16 июня. В самом конце мероприятия произошел скандал.

Глава Белого дома уже уходил, когда одна из журналистка крикнула вслед ему: "Вы уверены, что Путин изменит поведение?"

"Я такого не говорил. Я ему сказал, что изменится отношение мира", - сказал Байден, остановившись и повернувшись к аудитории, откуда раздался голос.

На этом представительница СМИ не успокоилась.

"Вы провели с Путиным несколько часов. Он по-прежнему отрицает вину России. Как это можно тогда назвать важной и продуктивной встречей?" - недовольно крикнула журналистка.

"Вы не поняли, что произошло. Вы не слышали меня", - сказал Байден и ушел.