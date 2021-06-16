Заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что после саммита Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в Женеве в среду, 16 июня, передает ТАСС.

"Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять, - сказал он. - Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

РФ испытывает не стопроцентную уверенность, а некоторую надежду, что "Минск-2" начнет выполняться, добавил Козак.

По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле не видят препятствий для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки".

Также мы писали, что после встречи с Путиным в Женеве Байден сказал об Украине три предложения.