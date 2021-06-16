Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции в Женеве по результатам встречи с Владимиром Путиным оценил перспективу улучшения отношений между двумя странами. По его словам, шансы на улучшение есть.

Также Байден в целом охарактеризовал женевский саммит 16 июня.

"Общая перспектива улучшений отношений (между Россией и США - Ред.) есть, при этом мы не будем отказываться от наших ценностей. Это был простой разговор. Без угроз", - сказал Байден.

Как ранее сообщала "Страна", на пресс-конференции Байден коснулся и украинской темы. Правда, сказал об Украине всего три предложения.